Prefeito recebe material de divulgação do Liquida Itupeva

Apoiar as ações que fomentem o comércio itupevense é uma das iniciativas do prefeito Marcão Marchi, beneficiando a população que opta em comprar na própria cidade e os próprios empreendedores. Na segunda-feira (4), ele recebeu representantes do comércio e o material da campanha “Liquida Itupeva”, idealizada pela Associação Comercial e Industrial e que segue até o dia 23 de setembro.

“Iniciativas desse tipo são fundamentais para que a economia local tenha um giro financeiro. Além disso, é muito importante que os comércios andem lado a lado com a ACE, que encabeça essas ações”, explicou o prefeito Marcão Marchi.

Estavam no gabinete Gustavo Camargo, presidente da Associação Comercial e Industrial de Itupeva, Sarita Narcizo Pereira, representando a Loja Elidir, Rafael Eduardo da Silva, em nome da VRX Distribuidora, e Angélica Ortega, da Casa de Carnes São José. O secretário de Governo, vice-prefeito Alexandre Mustafa acompanhou a reunião.

“Agradecemos às autoridades municipais, aos patrocinadores do “Liquida Itupeva” e também às lojas e empresas participantes. Cada um contribuiu de forma importantíssima para que os estabelecimentos participantes ofereçam descontos que estão chamando o público e deixando os consumidores ainda mais satisfeitos”, declarou o presidente da ACE.