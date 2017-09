Desfile Cívico celebra o 7 de Setembro em Itupeva

O feriado da Independência foi de céu claro e bastante sol, presenteando famílias inteiras com o tradicional desfile cívico.

Milhares de pessoas ocuparam as calçadas da Avenida Brasil, na manhã desta quinta-feira (7) para reviver seus valores e assistir ao desfile cívico de 7 de setembro, dia da Independência do Brasil. Um dia mais que propício para comemorar a Independência do Brasil, uma das datas mais importantes da história de nosso país.

A celebração teve início às 9h, com o hasteamento da Bandeira, que pela primeira vez na história incorporou às comemorações do Dia da Pátria.

O evento promovido pela Prefeitura de Itupeva, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, movimentou e coloriu a Avenida Brasil, uma das principais do município.

O prefeito de Itupeva, Marcão Marchi, o vice-prefeito, Alexandre Mustafa, o Major Camargo, do 12º Grupo de Artilharia de Campanha, vereadores e outras autoridades assistiram ao desfile do coreto da igreja Matriz de São Sebastião.

Diversas Secretarias municipais se uniram e se desdobraram para a realização deste evento, que foi considerado um grande sucesso. Ruas e acessos à avenida Brasil foram interditados para que os integrantes pudessem desfilar e também levar mais segurança ao público.

O desfile foi composto por mais de 3 mil pessoas, que representaram mais de 30 instituições. Como tradição, a Guarda Civil Municipal abriu o evento com o desfile do Pavilhão, seguidas da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, alunos das escolas da rede municipal, estadual e também escolas particulares, além de agremiações, associações, grupos de escoteiro e desbravadores, praticantes de artes marciais, atores da companhia de teatro e esportistas em geral.

A população compareceu em massa, lotou as calçadas e elogiou o desfile, com destaque para sua organização.

Em breve, mais fotos e matéria completa.