Fogo em indústria abandonada mobiliza Bombeiros

Uma unidade do Corpo de Bombeiros de Itupeva foi mobilizada por volta das 16h30 deste feriado de 7 de Setembro, para verificar um incêndio em uma fábrica abandonada.

Populares entraram em contato com o Centro de Operações do 19º Grupamento de Bombeiros de Itupeva e informaram que muita fumaça estava saíndo do interior de uma antiga fábrica de sorvetes, localizada na avenida Francisco Nakasato, em frente à Praça do Milênio. Para o local foi deslocada uma equipe com o caminhão AT – Auto Tanque – ocupada pelo cabo Moreira, soldado Sega e pelo bombeiro Municipal Roni.

A denúncia foi constatada logo que os profissionais chegaram ao local. No interior da empresa foram notadas chamas em uma das repartições do galpão. O fogo começou em uma pilha de pneus, tendo sido provocado por pessoas que arrombaram uma das portas e invadiram o local. O incêndio foi controlado pelos bombeiros.

A empresa ocupa uma grande área na área central de Itupeva e encontra-se em total situação de abandono, sendo notada a presença de muito mato em seu interior.