EcoFanfarra surpreende com instrumentos musicais feitos de material reciclado

O encerramento do desfile de 7 de setembro em Itupeva reservou uma grande surpresa para o público. A EcoFanfarra da Emefei Jardim Vitória atraiu todos os olhares na avenida Brasil ao realizar uma apresentação usando instrumentos musicais feitos pelos próprios alunos com materiais recicláveis.

“Meu coração ainda está no ritmo da apresentação. O frio na barriga é a certeza que a minha equipe é a melhor e que meus alunos se entregaram de coração”, declarou emocionada a diretora Daniele Júlia Nascimento da Costa.

A fanfarra é composta por 170 integrantes. Uma gincana foi realizada para a arrecadação dos materiais recicláveis. Neste ano incorporou-se ao programa “Transformando com Música”, criado pela escola municipal para incentivar a reutilização dos materiais descartados.

A conscientização para a preservação do meio ambiente foi pano de fundo na sensibilização pela arte musical. Nos trabalhos, os alunos tiveram contato com artistas como Luiz Gonzaga, Toquinho, Sivuca, Clana Nunes, Tom Jobim e outros astros da música popular brasileira.

Para a apresentação na avenida, a professora de projetos Daniela Martinelli também ensaiou pequenas bailarinas que estavam à frente da fanfarra. “Achei sensacional essa ideia. Isso nos mostra que é possível fazer as coisas mesmo com poucos recursos e ainda assim cuidar do meio ambiente”, afirmou César Júnior, que assistiu ao desfile.

“Os professores têm muito amor pelo que fazem e, com isso, conseguem fazer com que as crianças se apaixonem pela música. Desde o início do ano trabalhamos para este dia”, completou a diretora.

História – A EcoFanfarra foi criada em 2014 pelos professores Maria Luiza Campos Silvan, Guilherme Klinke e Roberto Silva, em parceria com o professor de música Rodrigo Gomes. Estão envolvidos no processo os professores Romilton Bispo Silva, Alfredo Coelho e Daniela Martinelli, a vice-diretora Geilsa Ferreira Olliveira e a coordenadora pedagógica Dulcilene Juciane Servelin Morabito.

O programa tem apoio total da Prefeitura de Itupeva, por meio da Secretaria de Educação e Cultura.