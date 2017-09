População destaca organização do desfile de 7 de setembro

O relógio marcava 8h e as ruas centrais de Itupeva já ganhavam um movimento colorido e diferente. Exatamente às 9h teve início o desfile de 7 de setembro, que seguiu por um trecho de 750 metros da avenida Brasil. Um público superior a 10 mil pessoas acompanhou todo o desfile, segundo a Guarda Civil Municipal (GCM).

A população que chegou cedo à avenida Brasil destacou a participação dos mais de 3 mil integrantes do desfile e a organização deste ano. A pontualidade no horário da abertura do desfile também chamou a atenção do público.

Um esquema especial de trânsito foi montado pela Secretaria de Mobilidade Urbana e Meio Ambiente para garantir a segurança de motoristas e pedestres que estiveram na região do desfile. Uma ambulância da Secretaria de Saúde também acompanhou o trajeto do desfile – que teve participação de todas as secretarias municipais, departamentos e órgãos da Prefeitura de Itupeva.

“Eu vim assistir meu filho que desfilou pela Apae e pelo Projeto Esporte Para Todos. Fico muito feliz de vê-lo representando Itupeva neste momento tão especial”, declarou Olívio Filho, pai do Marcus Vinícius.

“Eu acho muito bom as crianças participarem, pois é fundamental despertar o dever cívico desde pequeno”, explicou Meg Fernanda Godoi, mãe do Gabriel, da EMEFEI Fazenda Pinheiro.

“Foi a primeira vez que minha filha participou. É importante a criança aprender os atos de cidadania e representar a cidade desde pequena”, afirmou Tânia Jesus Soares dos Santos, mãe da Gabrieli, da EMEFEI Bairro da Mina. “Todo ano eu estou aqui participando, gosto muito de assistir. Essa data representa um momento histórico para o nosso País”, declarou Maria de Jesus Soares.