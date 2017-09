Convênio vai agilizar instalação de empresas em Itupeva

A adesão de Itupeva no sistema Via Rápida, que agiliza a instalação de empresas, foi celebrada na tarde desta segunda-feira (11) pelo prefeito Marcão Marchi e pelo governador do Estado, Geraldo Alckmin. O termo foi assinado no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.

“A desburocratização para a instalação de empresas em Itupeva já é uma realidade. Conseguimos aprovar em tempo recorde a vinda da L’Occitane para a cidade graças a uma lei de incentivo eficiente, criada este ano e que contou com total apoio da Câmara Municipal. Agora, com o Via Rápida, vamos poder agilizar ainda mais esses procedimentos, gerando com maior rapidez as oportunidades de emprego e renda para as famílias itupevenses”, destacou o prefeito Marcão Marchi.

Por meio da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp), é possível fazer o registro da empresa integralmente pela internet, por meio do novo site do Via Rápida Empresa (http://www.institucional.jucesp.sp.gov.br/homepage.php). Nele já fazem parte órgãos como a Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros e Meio Ambiente – necessários para a aprovação da abertura de novos empreendimentos.

Para o secretário municipal de Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico, Sami Mansour, a nova gestão de Itupeva dá mais um passo no sentido de garantir oportunidades de emprego. “A agilização destes procedimentos conta muito na hora de conseguir trazer novos investidores para o município. O prefeito Marcão Marchi teve este pedido feito diretamente pelos empresários, em reuniões realizadas no início do ano, e nos solicitou urgência para que o viabilizássemos. A adesão ao Via Rápida é mais uma conquista para toda a população”.

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Itupeva, Gustavo Camargo, também comemorou o feito. “Todos os esforços são necessários para recuperar o município e a estratégia adotada pelo governo Marcão Marchi está bem clara neste sentido: fazer a economia girar, trazendo mais empresas para Itupeva, que vão gerar emprego e renda. A Associação Comercial também tem contribuído, inclusive com a realização da 1ª Feira de Oportunidades, em abril deste ano”.

Participaram ainda do ato o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, vice-governador Márcio França, e o presidente da Jucesp, Jânio Benith.

Para mais informações sobre a abertura de novas empresas, o telefone de contato da Secretaria de Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico é 4591-8111.