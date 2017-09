Miss Itupeva realiza seletiva com candidatas

A primeira seletiva para o concurso de beleza Miss Itupeva Versões 2017 foi realizado sábado (9), no Espaço HTPC. No total, das 120 candidatas inscritas restaram 68 – 30 na categoria Infantil, 20 na Teen e 18 no Be Emotion (adulto).

“Estamos muito felizes de ver tantas meninas aqui com a gente, acreditando no nosso concurso e buscando um futuro brilhante. Decidimos não eliminar nenhuma das meninas da categoria infantil, pois todas têm potencial”, comentou Enrike Rosa, um dos organizadores.

Foram analisadas a postura, a simpatia e o andar na passarela de todas as candidatas. Nas categorias Teen e Adulta, também houve análise estética. “Nós queremos saber aspectos do dia a dia delas, se as meninas têm tatuagem, se falam outro idioma”, comentou Roney Dias, proprietário da Fox Model Agency, responsável pelo concurso.

As três vencedoras do concurso Miss Cabreúva 2017 participaram da seletiva e contaram um pouco sobre o concurso e compromissos para as candidatas.

Para as selecionadas, os organizadores deram dicas sobre postura, esmaltação correta das unhas, maquiagem e outros assuntos relacionados à beleza. Nos próximos dias, as candidatas terão ensaios de passarela e provas de roupa. A divulgação de todas as candidatas será dia 21 de outubro, data do concurso.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Dani Marchi, prestigiou a seletiva.