PAT de Itupeva tem vagas para esta terça-feira

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) da Prefeitura de Itupeva tem vagas de emprego abertas para esta terça-feira (12). Os interessados devem comparecer à rua Hildebrando Ferraz, 192, centro. O atendimento é feito de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h. É necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho. O PAT informa que poderá haver alteração no quadro de vagas, no qual podem expirar a qualquer momento sem prévio aviso.

Confira as vagas:

- Auxiliar de limpeza: somente moradores de Itupeva, do sexo masculino, com idade entre 25 e 55 anos, não é necessário ter experiência, escolaridade não exigida;

- Encarregada de limpeza: moradores de Itupeva e Jundiaí, de ambos os sexos, com experiência em carteira de trabalho, escolaridade não exigida;

- Auxiliar de limpeza: somente moradoras de Itupeva, do sexo feminino, com idade entre 30 e 50 anos, com experiência em carteira de trabalho, não é necessário ter completado o fundamental;

- Auxiliar de limpeza: somente moradores de Itupeva, do sexo masculino, com idade entre 30 e 50 anos, com experiência em carteira de trabalho, não é necessário ter completado o fundamental;

- Porteiro: somente moradores de Itupeva, do sexo masculino, com idade entre 30 e 45 anos, com experiência em carteira de trabalho, necessário ter completado o Ensino Médio;

- Porteiro: somente moradores de Itupeva, do sexo feminino, com idade entre 25 e 37 anos, com experiência em carteira de trabalho, necessário ter completado o Ensino Médio;

- Encarregado de produção de estampo: moradores de Jundiaí e Louveira, do sexo masculino, com idade enter 30 e 50 ano, com experiência em carteira de trabalho, necessário ter completado o Ensino Médio.