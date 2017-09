Vacinação antirrábica segue nesta terça até o bairro da Mina

Os profissionais de Saúde da Prefeitura de Itupeva dão prosseguimento à Campanha de Vacinação Antirrábica 2017. Nesta terça-feira (12), animais domésticos (cães e gatos) devem ser levados até o posto montado na rua José Barbi, no bairro da Mina.

“A população está abraçando a campanha, estamos tendo uma boa aceitação. Não tivemos nenhum problema com os animais para vacinar, tudo tem saído dentro da normalidade”, disse a veterinária Letícia da Costa.

Na segunda-feira (11), a tenda da campanha foi montada em frente à Igreja Matriz, no centro de Itupeva. Até o final da manhã, mais de 100 animais já tinham sido imunizados contra a doença.

A veterinária também ressalta que são mínimas as chances das vacinas provocarem reações nos bichos. “Muitas pessoas acham que a medicação pode causar problemas aos animais, mas asseguro que todas as vacinas que estão sendo aplicadas nos bichos estão dentro dos padrões veterinários”.Para a auxiliar de produção Joice da Silva, o cão é um membro da família por isso precisa ser tratado com muito carinho. “Gosto demais do meu cachorro, ele faz parte da família e o trato com muito carinho. Dar as vacinas necessárias é uma atitude básica que posso fazer por ele”, declarou a dona do ‘Chorão’, um cachorro da raça Pinscher.

A vacinação prossegue em todo o mês de setembro e outubro, primeiramente nas áreas urbanas e depois em locais da zona rural (neste caso, os cães e gatos serão vacinados casa a casa).

Confira os locais de vacinação deste mês:

13/09 – Condomínio Colinas Inhandjara – Ao lado da portaria

14/09 – Jardim Alegria / Jardim Samambaia – Avenida Emílio Chechinato – No estacionamento ao lado da Emefei Victória Cômodo Raymundo Fernandes

15/09 – Vila São João – Rua Felício Falco Guimarães – Ao lado da Creche Catarina Molonhone Pessini

18/09 – Parque das Hortências – Rua Miguel dos Santos – Ao lado do CRAS

19/09 – Jardim Cristiane / Jardim Guiomar – Avenida Emílio Chechinato, nº 3160 – Ao lado da USF

20/09 – Bairro Terra Brasilis – Cruzamento da rua Cleide Oliveira com a Rua Sebastião Deonísio

21/09 – Bairro da Chave – Avenida Francisco Nakasato – Ao lado da Igreja São Roque da Chave

22/09 – Portal Santa Fé / Jardim Boa Esperança – Rua José Virillo – Ao lado da E.E. Padre José de Anchieta

25/09 – Residencial Pacaembu I – Praça da Rua Jovino B. Teixeira

26/09 – Jardim Ana Luiza – Espaço verde que dá fundos com o supermercado Monte Serrat

27/09 – Vila Independência – Rua Augusto Gonçalves – Próximo da Creche Nossa Senhora de Lourdes

28/09 – Bairro Santo Antônio I e II – Rua São Sebastião, nº 265 – Próximo da Emefei José Leme Do Prado Filho

29/09 – Jardim Brasil – Rua Arnaldo Zumstein – Próximo ao acesso para o Bairro Santo Antônio II