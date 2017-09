22º Campeonato Municipal de Bocha está com inscrições abertas

A Prefeitura de Itupeva, por meio da secretaria de Esportes e Lazer, abriu nessa semana as inscrições para o 22º Campeonato Municipal de Bocha, torneio tradicional na cidade.

Nesta edição, o torneio será disputado em duplas e, para inscrever a dupla, o interessado deve procurar a secretaria de Esportes e Lazer, no ginásio municipal Dorival Raymundo, até o dia 28 de setembro.

A reunião para definir os confrontos está marcada para o dia 28, às 18h30, na cancha de bocha do Centro de Lazer do Trabalhador (Campão) e a competição, que terá partidas disputadas nas noites de quarta e sexta-feira, começa já no dia 29, às 18h.

O ginásio municipal Dorival Raymundo fica na Rua Prof. Deolinda da Silveira de Camargo, 300 – Jd. São Vicente. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O telefone de contato é o 4591-1214.