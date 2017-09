Campanha nacional de multivacinação tem início em Itupeva

Começou segunda-feira (11) a campanha nacional de multivacinação, que tem como objetivo a atualização do esquema vacinal de crianças e adolescentes até 14 anos de idade. A campanha segue até 22 de setembro.

“Essas campanhas são uma iniciativa do Ministério da Saúde e é muito importante que os responsáveis pelas crianças e adolescentes se comprometam a levá-los até os postos de vacinação”, explicou a secretária de Saúde, Lúcia Checchinato.

Para receber as vacinas, basta comparecer a qualquer posto de saúde com carteirinha e um documento de identificação. As vacinas disponíveis para crianças são BCG, hepatite B, pentavalente (haemophilus, hepatite B, difteria, coqueluche e tétano), poliomielite, meningocócica C, pneumocócica 10, rotavírus humano, febre amarela, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), tríplice bacteriana (difteria, coqueluche e tétano), influenza, varicela, hepatite A.

Já para adolescentes são Hepatite B, dupla adulto (difteria e tétano), febre amarela, tríplice viral, influenza, HPV e meningocócica C. Todas são aplicadas de acordo com idade e doses recomendadas.

“Todas as crianças e adolescentes nesta faixa etária participam da campanha e devem procurar as unidades de saúde, munidos das carteiras de vacinação, no período da campanha e especialmente no dia “D”, comentou a secretária.

Dia D – Neste sábado (16) acontece o dia D, onde todos os 12 postos de saúde da cidade funcionarão das 8h às 17h, para intensificar a ação e atualizar o maior número de carteiras de vacinação.