Gol bate na traseira de moto no Centro

Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um veículo Gol mobilizou a Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros de Itupeva. A colisão aconteceu na manhã desta terça-feira (12), na esquina da avenida Brasil com a rua Vicente de Paula Tartália (em frente do Coreto). A motociclista sofreu ferimentos e foi socorrida por resgatistas da UR do Corpo de Bombeiros.

Segundo informações obtidas com pessoas que presenciaram o acidente, a motociclista subia a avenida Brasil e parou na faixa dando prioridade para pedestres, porém, o Gol que seguia logo atrás se distraiu e não percebeu que a moto havia parado, momento em que aconteceu a colisão.

A passageira da motocicleta sofreu escoriações leves na perna esquerda. Ela foi atendida pela equipe médica do Hospital de Itupeva e passa bem.