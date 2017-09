L’Occitane chega na ‘fantástica’ Itupeva

A L’Occitane, empresa francesa de cosméticos, realizou nesta terça-feira (12) o lançamento da pedra fundamental para marcar o início das atividades da primeira fábrica do grupo no Brasil. Itupeva foi escolhida, segundo os próprios representantes da marca, por ser “uma cidade fantástica” e também pelo planejamento e organização que resultaram na instalação. Graças à lei de incentivo, criada pelo prefeito Marcão Marchi e aprovada em tempo recorde pela Câmara Municipal, foi possível garantir a vinda da empresa – que vai gerar 300 novas vagas de empregos diretos e indiretos.

No discurso feito durante o evento, o prefeito ressaltou a importância da chegada da empresa para o município. “Estamos buscando desburocratizar a abertura de novos empreendimentos para a cidade e esta é uma prova de que o nosso trabalho é sério. Novas empresas geram renda e empregos para as famílias itupevenses, este é um dos nossos compromissos. Agradeço ao grupo L’Occitane por acreditar em nosso município, ao Governo do Estado pela parceria e aos vereadores de Itupeva pelo trabalho conjunto em benefício da nossa população”.

Segundo os executivos da empresa francesa, a instalação da fábrica no Brasil é uma aposta no crescimento do mercado nacional. “Esse é um momento importante na nossa história, hoje estamos reforçando nossa marca no Brasil, um país que atinge todos os nossos requisitos. Gostaria de agradecer ao prefeito Marcão Marchi por abrir essa cidade fantástica para instalarmos nossa empresa e colocarmos em prática nosso projeto”, disse Eric Maure, diretor-geral da L’occitane Brasil.

“O Brasil tem muita riqueza e uma fonte de empreendedorismo, por esses requisitos escolhemos aqui para colocar a nossa marca”, declarou Reinold Geiger, diretor-geral da L’Occitane Mundo. A marca chegou ao Brasil em 2013 e conta com pelo menos 100 pontos de vendas. Ela está presente também em mais de 90 países. Itupeva é a primeira fábrica fora da França a ter uma linha de produção.

“Nós temos a responsabilidade de aumentar o emprego no Estado e estamos trabalhando com esse intuito. A L’Occitane vai gerar receita para o município e, assim como em outras cidades do Estado, vamos dar um basta na crise”, ressaltou Floriano Pesaro, secretário estadual de Desenvolvimento Social que representou o governador Geraldo Alckmin na solenidade.

A Prefeitura contou ainda com apoio da Investe São Paulo, agência de promoção de investimentos ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, para garantir a vinda da L’Occitane.

Unidos por Itupeva – A chegada da L’Occitane em Itupeva foi fruto de um trabalho conjunto entre a Prefeitura de Itupeva e a Câmara Municipal. Após a elaboração neste ano do projeto de lei que garante incentivos às empresas e benefícios à população, o prefeito Marcão Marchi encaminhou a iniciativa ao Legislativo para análise e votação.

O papel dos vereadores foi feito em tempo recorde, no período de recesso parlamentar, o que resultou na vinda da multinacional francesa e de novos investidores que já estão procurando a Prefeitura. “Eu sempre ressalto a parceria entre a Prefeitura e a Câmara de Vereadores. Isso mostra que estamos aqui para ajudar Itupeva, gerando mais empregos no município, mais tecnologia e desenvolvimento social para todos”, destacou Eri Campos, presidente da Câmara.

Também estiveram presentes a presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Dani Marchi, o secretário de Governo, vice-prefeito Alexandre Mustafa, secretários municipais, os vereadores Ana Paula Marciano, Valdir ‘Ceará’, Angelin Lorenção, Tatiana Salles e João Tosi, o diretor estadual de Desenvolvimento de Negócios e Relações Institucionais, Sérgio Costa, e o presidente da Abihpec (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos), João Carlos Basílio.