Piscina Municipal reabre nesse sábado

Com a chegada do calor, uma das atrações mais procurada pela população volta a funcionar neste sábado (16).

Para poder frequentar a atração, o usuário precisa da carteirinha da piscina e do exame médico atualizado. Para fazer a carteirinha, o interessado deve procurar a secretaria da piscina portando RG (ou Certidão de Nascimento), duas fotos 3×4 recentes e cópia do comprovante de residência (o acesso é permitido apenas para moradores de Itupeva). Quem já possui carteirinha e quiser agendar o exame médico, basta se dirigir à secretaria com a carteirinha.

A piscina municipal fica na rua Profª. Deolinda da Silveira de Camargo, 300 – Jd. São Vicente, anexa ao ginásio municipal Dorival Raymundo. O horário de atendimento da secretaria é das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30, de segunda a sexta-feira. Informações pelo telefone 4591-1211.