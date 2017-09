Vacinação antirrábica imunizou 180 animais nesta terça-feira

Nesta terça-feira (12) o ponto de vacinação da campanha antirrábica esteve no bairro da Mina e vacinou aproximadamente 180 animais naquela região. Este é o 5º dia de vacinação itinerante por pontos estratégicos da cidade.

“É muito bom campanhas desse tipo. Fiquei muito feliz que a equipe foi até a minha casa vacinar meus 6 gatos, já que estava muito difícil de pegar eles e levar até o ponto de vacinação”, explicou a munícipe Jaine Soares, do bairro da Mina.

Ainda nesta semana a tenda será montada ao lado da portaria do Colinas de Inhandjara (13/09), no estacionamento da Emefei Victória Cômodo Raymundo Fernandes (14/09) e na Vila São João (15/09).

Cronograma até o fim do mês:

18/09 – Parque das Hortênsias – Rua Miguel dos Santos – Ao lado do CRAS

19/09 – Jardim Cristiane / Jardim Guiomar – Avenida Emílio Chechinato, nº 3160 – Ao lado da USF

20/09 – Bairro Terra Brasilis – Cruzamento da rua Cleide Oliveira com a Rua Sebastião Deonísio

21/09 – Bairro da Chave – Avenida Francisco Nakasato – Ao lado da Igreja São Roque da Chave

22/09 – Portal Santa Fé / Jardim Boa Esperança – Rua José Virillo – Ao lado da E.E. Padre José de Anchieta

25/09 – Residencial Pacaembu I – Praça da Rua Jovino B. Teixeira

26/09 – Jardim Ana Luiza – Espaço verde que dá fundos com o supermercado Monte Serrat

27/09 – Vila Independência – Rua Augusto Gonçalves – Próximo da Creche Nossa Senhora de Lourdes

28/09 – Bairro Santo Antônio I e II – Rua São Sebastião, nº 265 – Próximo da Emefei José Leme Do Prado Filho

29/09 – Jardim Brasil – Rua Arnaldo Zumstein – Próximo ao acesso para o Bairro Santo Antônio II