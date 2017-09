Homem desiste de suicídio após conversar com PMs

A Polícia Militar de Itupeva conseguiu impedir que um homem, que por motivos não informados, tirasse a própria vida com uma faca.

O fato aconteceu na noite do último domingo (10), em um bairro localizado na região Central do município.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe comandada pelo Sargento Kenji, composta pelos cabos, Silveira, Barbosa, soldados George e Silvio, foi acionada para uma ocorrência de desinteligência e ao chegar no local encontrou com o homem, com uma faca apontada para o próprio pescoço.

De imediato, os policiais isolaram o local e iniciaram uma negociação, no intuito de preservar a integridade da vítima, que se mostrava bastante alterada.

A negociação durou cerca de 30 minutos, até que os militares conseguiram acalmar o homem, que permitiu que os cabos Silveira e Barbosa entrassem na residência. Diante um pouco de diálogo, os policiais falaram da importância da vida concedida por Deus e que somente Ele pode tirar a vida, momento em que o homem decidiu entregar a faca.

O homem foi levado até o Hospital de Itupeva onde passou por consulta médica e permaneceu em observação. A elogiada ação dos policiais militares foi muito importante, para que a vida da vítima fosse preservada.