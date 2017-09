PM prende acusado de roubar pedestres no Ana Luiza

Na noite desta terça-feira (12), Policiais Militares de Itupeva prenderam um homem que é apontado como o assaltante que ataca pedestres na região da rua Prefeito José Carlos, no Jardim Ana Luiza.

O último crime praticado pelo acusado aconteceu nas imediações do Centro de Lazer do Trabalhador (Campão).

A vítima foi uma senhora, de 52 anos, que seguia para o trabalho. Ela foi empurrada com violência e atirada ao chão, tendo subtraída a sua bolsa, onde estavam pertences pessoais e documentos.

De acordo com o boletim de ocorrência, comandada pelo sargento Silvio e composta pelos cabos S. Costa, Zanchi, Jardas e soldado Mayumi, a equipe se deslocou até o local dos fatos logo que tomou conhecimento do crime.

No local os policiais encontraram com a vítima, que informou as características do elemento.

Um cerco foi feito nas imediações, tendo sido localizado o acusado do crime, F.H. S., de 24 anos, que estava escondido debaixo de uma pilha de canos, no interior de uma empresa.

Ao ser abordado, o acusado indicou o local onde estavam escondidos os pertences que levou da vítima, momento em que recebeu voz de prisão em flagrante delito pela prática de roubo.

A vítima, que teve os seus pertences e documentos recuperados, parabenizou a agilidade e rápida ação dos policiais, que não só recuperaram sua bolsa como também tiraram de circulação um elemento, que segundo a polícia é considerado perigoso e muito provavelmente faria novas vítimas na cidade.