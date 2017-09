Trabalhador cai de telhado e é resgatado

Um funcionário que trabalhava no reparo do telhado de uma casa, no Condomínio Residencial Montes Claros, localizado na rodovia Mário Tonolli, acesso à cidade de Indaiatuba, sofreu um grave acidente na tarde desta quarta-feira, dia 13.

Segundo informações de um construtor que estava no local, a vítima caiu quando trabalhava no forro do ponto mais alto da obra. Ele acionou o Setor Municipal de Ambulâncias, tendo comparecido ao local os resgatistas Bruno e Sandro. A vítima aguardou o socorro no forro da obra, onde recebeu atendimento.

Por ser um local de difícil acesso, com entrada somente por meio de uma precária escada de madeira e de um pequeno alçapão, foi necessário acionar o Corpo de Bombeiros de Itupeva.

Com equipamentos e técnicas especiais, o trabalhador, que reclamava de fortes dores lombares, foi retirado do forro e levado para o Hospital Municipal ‘Nossa Senhora Aparecida’, onde recebeu atendimento médico e permanece em observação.