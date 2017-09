Comandante da GCM apresenta novos inspetores

O prefeito Marcão Marchi recebeu o comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Dirceu Cruz, nesta quarta-feira (13). Na ocasião, foram apresentados os novos inspetores da corporação, responsáveis pelo trabalho operacional e administrativo.

“Desde que assumimos a administração temos feito esforços para melhorar a situação da nossa Guarda Civil Municipal, dando mais condições de trabalho aos GCMs e estrutura para a corporação. Novos guardas foram contratados e estão em treinamento, conseguimos novas viaturas e reformamos aquelas que estavam paradas desde o ano passado, colocamos o sistema de monitoramento para funcionar depois de pagar a dívida deixada pelo antigo governo e pela primeira vez estamos realizando o curso de formação dos novos GCMs aqui em Itupeva”, destacou o prefeito.

Agora, com os inspetores Leandro (operacional) e Saraiva (administrativo), o trabalho realizado pela Guarda Civil Municipal estará melhor organizado. “Temos hoje um novo planejamento de trabalho, que foi solicitado no início do ano pelo prefeito Marcão Marchi e que estamos colocando em prática. A realização do curso aqui na cidade já foi uma conquista enorme para o município, pois sempre fazíamos isso por meio de outras cidades da região. Essa autonomia garantida pelo prefeito nos ajudou muito e o reflexo disso é um trabalho de melhor qualidade para toda a população”, destacou Cruz.