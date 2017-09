Prefeito repara erro do passado e entrega escritura do terreno da Apae

Um erro cometido pelo antigo governo foi reparado nesta quinta-feira (14) pelo prefeito Marcão Marchi: entregar definitivamente a escritura do terreno onde está instalada a Apae de Itupeva. Em sessão solene realizada na Câmara Municipal, o chefe do poder Executivo e os vereadores se uniram para atender um antigo sonho da entidade. O documento, inclusive, já foi reconhecido pelo Cartório de Registro Civil e Notas da cidade.

É a segunda iniciativa do prefeito para auxiliar o trabalho da Apae: em abril deste ano, o convênio com a Prefeitura foi reajustado de R$ 37 mil para R$ 50 mil mensais.

“Essa escritura significa muito para a Apae e para Itupeva. Em oito meses da nova administração, conseguimos realizar esse sonho. Tivemos de legalizar a situação da Prefeitura em relação à CND (Certidão Negativa de Débitos) por conta da dívida herdada do antigo governo: são R$ 213 milhões registrados e mais R$ 8 milhões em notas que sequer foram cadastradas, totalizando R$ 221 milhões. Isso foi escondido de todos, por isso o documento nunca foi entregue à entidade mesmo tendo aprovação dos vereadores, ano passado. Hoje, a verdade venceu a mentira”, declarou Marcão Marchi.

Os vereadores parabenizaram o prefeito pela atitude, comentando ser um momento histórico para a cidade. “A Casa se sente honrada em fazer parte desta história, pois agora o imóvel passa a ser de fato da Apae. A escritura ajudará demais a entidade, mas sabemos que a luta não terminou. Foi dado um passo importante”, comentou o presidente da Câmara, Eri Campos.

Histórico – Agora de posse do documento, a Apae poderá pleitear recursos dos governos estadual e federal. “Em momentos anteriores não conseguíamos buscar recursos fora do município por não termos todos os documentos necessários. Agora estamos em ordem e com certeza essa data ficará marcada na história da Apae Itupeva. Gostaria de agradecer ao prefeito e todos os vereadores que não abandonaram a entidade”, ressaltou Ediélson Souza, presidente da Apae Itupeva.

O deputado estadual Junior Aprilanti comentou sobre as dificuldades de administrar uma entidade do tamanho da Apae. “Principalmente pelo momento financeiro que o País está passando. A Apae faz parte da minha vida muito antes de ser político, sempre procurei ajudar da melhor maneira possível. Agora, como deputado, me sinto na obrigação de auxiliar a entidade que trabalha com mais de 300 crianças todos os meses”.

Também participaram da sessão solene a presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Dani Marchi, o secretário de Governo, vice-prefeito Alexandre Mustafa, a secretária de Saúde, Lúcia Checchinato, o secretário de Mobilidade Urbana e Meio Ambiente, Renato Gonçalves, o secretário de Habitação, Obras, Urbanismo e Desenvolvimento Urbano, Bruno Gonçales, e o comandante da Guarda Civil Municipal, Dirceu Cruz.