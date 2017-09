Prefeito vistoria obras no Parque das Hortênsias

A população do Parque das Hortênsias, enfim, pode contar com o tão esperado asfalto na Marginal Projetada do Rio Jundiaí. Pelo menos 5 mil pessoas moram naquela região e pediam a melhoria há mais de quatro anos.

Nesta quinta-feira (14), o prefeito Marcão Marchi esteve no local para uma vistoria e recebeu muitos elogios e agradecimentos por parte dos moradores.

“Para mim é um sonho realizado ver essa rua sendo asfaltada. Isso acaba com o lixo que jogavam no local, uma situação terrível que vivíamos. Quando chovia, todo aquele entulho vinha em nossas portas”, comentou o aposentado José Carlos Neto.

“A finalização desta obra vai ajudar na parte da higiene, da poeira que entrava em nossas casas. Também vejo que está sendo feito um trabalho de qualidade”, disse Anelita de Souza.

“Quando a gestão tem vontade de ajudar a população, ela faz. Estávamos há mais de cinco anos esperando por essa obra, que é um benefício para todo o bairro”, declarou o aposentado Tertuliano Ramos de Moraes.

Compromisso – O prefeito destacou a responsabilidade com o bem-estar da população e a missão de atender as demandas nos bairros. “A obra vem contemplar uma rua que não tinha pavimentação, em que os moradores vão ganhar com a diminuição de poeira nas residências, sem falar no ganho de mobilidade e valorização dos imóveis no Parque das Hortênsias”, disse Marcão Marchi.

As obras têm sido feitas numa parceria entre a Prefeitura de Itupeva e a Associação de Moradores, que passou a cuidar do espaço que vivia lotado de entulho.

“Estávamos esperando isso há tempos, esse era um local de difícil trajeto. Agora temos rua asfaltada e um espaço limpo graças ao empenho dos moradores e o apoio do prefeito Marcão Marchi, que mesmo em pouco tempo já tem feito muito por nosso bairro”, destacou Everaldo de Freitas, presidente da associação.

Trabalho – Além da pavimentação asfáltica de aproximadamente 3 mil m², a obra teve toda a conclusão do sistema de drenagem de águas pluviais no perímetro da marginal.