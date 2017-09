Vôlei feminino cai diante do Círculo Militar de Campinas

Apesar do apoio da torcida e de vários momentos de total domínio jogo, as itupevenses do time mirim da Prefeitura de Itupeva não foram capazes de superar as adversárias do Círculo Militar/Campinas na tarde dessa quarta-feira (13), no ginásio Dorival Raymundo, e terminaram com a derrota por 3 sets a 0.

O jogo que é válido pela Copa Itatiba de Voleibol começou bastante equilibrado, com Itupeva chegando a ficar à frente nos primeiros pontos, mas vendo Círculo Militar abrir vantagem perto do final do set, o que não intimidou as atletas itupevenses, que conseguiram tirar uma diferença de cinco pontos e encostar no placar, ficando a um ponto do empate. Infelizmente, o time de Campinas recuperou o domínio e fechou o primeiro set em 25 a 23.

O início do segundo set passou a impressão de que as adversárias teriam uma vitória tranquila, já que chegaram a abrir 8 a 2 de vantagem. No entanto, Itupeva cresceu na partida, chegou a passar à frente e ficar a uma distância de quatro pontos, mas não foi capaz de segurar o melhor time da competição e invicto até aqui, que conseguiu a virada e novamente fechou com a parcial de 25 a 23.

Depois de fazer dois sets marcados com muito equilíbrio, Itupeva sentiu a pressão e teve um terceiro set melancólico, em que o adversário abriu vantagem e fechou a parcial, por 25 a 11, e o jogo, por 3 a 0.

Apesar do resultado adverso, a técnica e professora da modalidade na secretaria de Esportes e Lazer, Adriana Arista, reconheceu a evolução do time: “Foi um bom jogo, a equipe é bem jovem ainda, a grande maioria das meninas disputa uma competição pela primeira vez e sente ainda a falta de experiência, mas o time tem evoluído bastante”.

Pai da levantadora Bárbara Soares, Sérgio Soares estava na torcida e elogiou a atuação o time e o trabalho que a professora vem desenvolvendo: “Nós vimos o primeiro jogo (contra o Círculo Militar, em Campinas, no primeiro turno) e o time evoluiu bastante, melhorou muito. Falta experiência, acertar alguns detalhes, mas dá para ver no trabalho da Adriana e a evolução das meninas, acho que já no ano que vem vamos colher bons frutos”, avaliou.

O elenco itupevenses conta com Évilyn Nakatu, Gabriela Babone, Franciely de Jesus, Fabiana Bezerra, Gabriele Fernanda de Souza, Gabrielle Santos, Júlia de Oliveira, Barbara Soares, Ana Júlia Lima, Stephany de Oliveira, Izabella Santana, Beatriz de Almeida, Ellen de Alcântara, Fernanda Cabral, Geovana Barbosa e Giovanna de Oliveira e o time está na terceira posição na tabela, que tem também as equipes Círculo Militar/Campinas em primeiro, Itatiba em segundo e, na lanterna, Porto Feliz.

O próximo jogo, último da primeira fase, é contra Porto Feliz, na casa das adversárias, no dia 1 de outubro, às 9h30. No primeiro turno, Itupeva venceu por 3 a 0.