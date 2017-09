Encontro Ecumênico de Itupeva reúne famílias em Itupeva

A Chácara do Abobrinha recebeu neste sábado (16) a quarta edição do Encontro Ecumênico de Itupeva, que contou com danças circulares sagradas e a comunhão de diferentes religiões. O prefeito Marcão Marchi, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Dani Marchi e o secretário de Governo, vice-prefeito Alexandre Mustafa participaram do evento que também arrecadou alimentos para o FUNSS.

“É muito bonito ver essas pessoas reunidas, buscando a paz. Essa semente que está sendo plantada vai dar muitos frutos. Que agradecer a todos”, afirmou o prefeito.

De mãos dadas em uma roda, ao som de músicas que evocam a paz, a gratidão, a alegria e o respeito, a Dança Circular Sagrada reuniu mais de 50 pessoas.

“Este é a primeira vez que participamos em Itupeva. Conhecemos a Bia Esteves no Parque da Água Branca e fizemos a Dança Circular com ela lá. Somos de São Paulo e viemos confraternizar por aqui. A missão é mostrar a união de todo o mundo pela paz entre as pessoas”, comentou Silvia Mekler e Arnaldo Schuchmann.

“Esse é o nosso quarto Encontro Ecumênico de Itupeva, sou muito grata pela presença de cada um. Unidos pela mesma fé, independentemente do nome que Deus é cultuado, cada um em sua religião”, comentou a organizadora Beatriz Esteves, que também é colaboradora no programa Ciranda de Rua – ação da Secretaria de Desenvolvimento Social no acolhimento e tratamento de pessoas em situação de rua.

O vereador Angelin Lorenção também participou do evento.

Ciranda de Rua – Duas pessoas que são assistidas pelo programa Ciranda de Rua participaram do Encontro Ecumênico. “A Bia é minha vida. Ela avisou para gente que ia ter esse evento e viemos com muito prazer. Depois que comecei a participar do Ciranda de Rua me reencontrei, me recuperei e reconheci valores que eu havia perdido”, comentou Dolores Paiva.