Mulheres do Brasil conhecem sistema de auxilio à população de Itupeva

Nesta sexta-feira (15), a convite da presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Dani Marchi, integrantes do grupo Mulheres do Brasil (MDB) conheceram a delegacia de polícia, a cadeia feminina, o Cras (Centro de Referência de Assistência Social) e o Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) do município.

“Nós estamos batalhando para colocar em funcionamento o Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência (N.A.V.V.) e essa visita vai agregar bastante, pois essas mulheres têm bastante conhecimento do assunto. Vamos trocar experiências e ver como podemos aplicar em Itupeva”, explicou Dani Marchi.

“Que bom seria se todas as delegacias fossem iguais a de Itupeva. Um lugar que recebe tantas dores humanas ter profissionais tão capacitados é ótimo”, comentou Raquel Preto, líder do Comitê de Combate à Violência da Mulher e uma das fundadoras do MDB. “O nosso propósito é fazer uma transformação em nosso País e ela vem por meio da Educação e outros mecanismos que estamos trabalhando no Núcleo e nas cidades da região”, explicou Fabiane Oliveira, líder do núcleo Jundiaí MDB.

Estavam presentes na visita a secretária de Desenvolvimento Social, Aline Alves, Priscila Postiglioni (vice-presidente do FUNSS), Denise Grisotto (Escrivã de Polícia), Ismah Tafarello Zanetti (Líder do Comitê de Combate à Violência do Núcleo de Jundiaí), Mônica Governissi (Coordenadora do Creas), Ivany Megiato (Coordenadora do Cras Central), Caroline Palamarczuk (Coordenadora do Cras Hortênsias) e Glauciane Salles (líder do núcleo Jundiaí MDB).

Encontro – Um encontro também foi organizado com mulheres itupevenses, entre elas empresárias e empreendedoras, para apresentar os projetos e o grupo Mulheres do Brasil. “Quero agradecer a presença de todas que vieram conhecer um pouco do que a gente quer fazer aqui na cidade. Saibam que nós como sociedade podemos mudar o País. Precisamos do apoio de cada uma, em união com o Mulheres do Brasil”, comentou a presidente do Fundo Social.

“Gostei da proposta e pretendo me aprofundar mais no assunto. Itupeva precisa desses movimentos que defendam as mulheres em todas as causas”, comentou Cristiane Strazza., proprietária da loja Strazza Moda.