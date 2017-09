Prefeito participa da abertura da 2ª Operação Itupeva para Cristo

Na noite desta sexta-feira (16), o prefeito Marcão Marchi e o secretário de Governo, vice-prefeito Alexandre Mustafa, participaram da abertura da 2ª Operação Itupeva para Cristo.

O evento, organizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Ministério Belém, acontece no Ginásio do Campão e vai até domingo (18), quando haverá um culto de encerramento às 9h.

Durante a cerimônia de abertura e o culto solene, Marcão Marchi e Alexandre Mustafa foram homenageados com uma placa de prata. “É uma honra participar desta Operação Itupeva para Cristo. A Prefeitura sempre estará aberta aos eventos do nosso município, pois envolvem as famílias. Precisamos ter Deus no coração, sem ele não somos nada. Quando cheguei aqui e essa orquestra maravilhosa tocou, senti uma paz imensa. Parabéns aos organizadores”, destacou o prefeito.

Durante o primeiro dia de encontro, além da apresentação do Coral da Igreja, foram hasteadas as bandeiras do Brasil, do Estado de São Paulo, Itupeva e duas representando a Igreja. Em um momento de muita emoção, grupos de crianças e de mulheres cantaram músicas religiosas.

“O nosso trabalho de evangelização tem como principal objetivo ganhar almas para Jesus, porém, também trabalhamos o lado social, ajudando a população carente da cidade com vários serviços gratuitos. São ações que me deixam realizado”, comentou o Pastor Raimundo Lima.

Homenageados – Também foram homenageados o secretário de Esporte e Lazer, Robinson Toledo, o secretário de Agricultura e Turismo, Marcos Brunholi, o presidente da Câmara de Vereadores, Eri Campos, o deputado estadual Junior Aprillanti, que na ocasião esteve representado pelo assessor Marcone Oliveira, e o vereador Valdir Ceará.

“Todos os vereadores ficaram honrados de receber esse convite para participar do encontro. Gostaria de ressaltar que nós não estaríamos em pé se não fosse a fé em Deus. Por isso, é um prazer fazer parte deste evento e obrigado pela homenagem”, disse Eri Campos.

“Quero agradecer por Itupeva me acolher tão bem, me sinto feliz nessa cidade, e ainda recebendo essa homenagem, não tenho palavras pra dizer à emoção que estou sentindo”, falou Marcos Brunholi.

“Não esperava receber essa homenagem, me pegaram de surpresa, estou muito feliz e emocionado, obrigado a todos os organizadores e parabéns por esse maravilhoso encontro”, falou Robinson Toledo.

Também participaram do evento os vereadores Angelin Lorenção, João Tosi e Tatiana Salles.

Ação social – Neste sábado (16), das 9h às 15h, na quadra do Campão, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Ministério do Belém organiza uma ação social para beneficiar a população carente com serviços de consultoria de advogado, aferição de pressão e glicemia, diversão para crianças, ginástica laboral, psicólogo, corte e costura, oftalmo e corte de cabelo.

“Esse trabalho social acontece com a parceria de amigos e pessoas que frequentam a igreja. Estamos muito felizes e a expectativa é atender mais de 500 pessoas”, comentou o pastor Raimundo Lima.

“Eu venho como voluntário colaborar com o evento. Aqui esclareço algumas pessoas sobre os direitos e obrigações, dando orientações e fazendo o encaminhamento”, explicou o advogado Lucas Pereira de Oliveira.