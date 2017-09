R$ 2 mil para quem ajudar a identificar ladrão

A Polícia Civil de Itupeva procura ladrões de residências. Vítima oferece R$ 2 mil para quem ajudar na identificação do criminoso.

O Jornal de Itupeva teve acesso às imagens captadas pelas câmeras do circuito interno monitoramento de uma residência, localizada no interior de um condomínio do Bairro Pinheiros, em Itupeva, que registram o momento que um dos autores invadia uma das casas. O furto aconteceu no sábado, dia 9 de setembro.

Na imagem não é possível visualizar o rosto do autor, uma vez que ele aparece em três momentos frente à câmara, sendo que em uma delas ele esconde a cara com a camiseta, em outra aparece de costas e por fim na garagem, onde fica difícil visualizar seu rosto.

O único elemento que aparece nas imagens tem aproximadamente 1,70 de altura, é moreno claro, cabelos baixo quase raspado e possui tatuagens em ambos os braços. A polícia acredita que outros elementos participaram da ação, porém, não aparecem nas imagens.

Das três residências furtadas no mesmo condomínio, o alvo dos criminosos eram relógios e joias de valor considerável.

RECOMPENSA

Uma das vítimas, que pediu para não se identificar, oferece uma recompensa de 2 mil reais para quem auxiliar a polícia civil de Itupeva a identificar o criminoso que aparece na imagem.

Caso você o reconheça, entre em contato com o setor de investigação e inteligência da Polícia Civil de Itupeva, por meio dos telefones: (11) 4591-1101 ou pelo telefone gratuito 197. Suas informações serão preservadas e sua identidade mantida no mais absoluto sigilo.