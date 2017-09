Amador: Olympiakus assume liderança e C.A.B./Cruzeiro se complica

Dois jogos foram disputados nessa quarta rodada da segunda divisão do 32º Campeonato Amador, no último domingo (17), no Centro Esportivo Santa Elisa.

Na primeira partida, o Olympiakus, com gols de Rafael de Jesus e Victor Hugo, venceu o C.A.B./Cruzeiro por 2 a 0, chegou a 6 pontos e assumiu a liderança do Grupo B. Esse foi o terceiro jogo do C.A.B./Cruzeiro, que ainda não venceu e, com apenas um ponto, viu sua situação complicar bastante no grupo e as chances de classificação ficarem remotas.

Na outra partida da rodada, União 3P e Real Bela Vista empataram em 2 a 2. Daniel Marconi e Rogério Eduardo marcaram pelo União. Weslley Cano e Edson Cascais (contra) fizeram os gols do Real. O empate foi bom para o Sampaio Correa, que se isolou ainda mais na liderança do Grupo C, com seis pontos. O União 3P assumiu a vice-liderança, com dois pontos, e o Real Bela Vista divide a terceira colocação com o Fúria Negra, com um ponto.

Próximo rodada é nesse sábado e domingo

No sábado (23) e no domingo (24), o campeonato segue com rodada de quatro jogos no Centro de Lazer do Trabalhador, o Campão. No sábado, Liverpool e PSG Itupeva abrem a rodada às 16h. Em seguida, às 17h30, Sampaio Correa e Fúria Negra se enfrentam. No domingo, a primeira partida é às 13h30, entre Esperança e Real Senny. Caja e Olympiakus encerram a rodada às 15h.