Basquete sub-15 masculino segue sem vencer na ARB

A equipe sub-15 masculina de basquete da Prefeitura de Itupeva jogou duas vezes nesse fim de semana pela Associação Regional de Basquete (ARB) e, apesar da evolução, não conseguiu conquistar sua primeira vitória na competição.

Na primeira partida, no sábado (16), os meninos do técnico Victor Hugo Crisol foram a Jundiaí para enfrentar a equipe da casa e perderam para o Time Jundiaí por 51 a 36. No domingo (17), o time recebeu Itatiba no ginásio Dorival Raymundo e sofreu outra derrota, pelo placar de 61 a 50.

A equipe está disputando a série Prata do torneio da ARB, junto com as equipes da Prefeitura de Itatiba, Itapira e Time Jundiaí, e essa foi a terceira derrota. O time itupevense conta no elenco com Hugo Zanata, Kauê Tavares, Yuri dos Anjos, Alessandro Benedito Jr., Webert Ribeiro, João Rojo, Higor da Silva, Lincoln Freitas, Kaio Foresti, Igor dos Santos, Felipe Alvares e Leonardo Alves.

A próxima partida ainda não tem data e local definidos.