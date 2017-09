Campeonato Amador segue com muito equilíbrio

A terceira rodada da primeira divisão do 32º Campeonato Amador foi disputada nesse último domingo (17) e, novamente, o equilíbrio foi constante nas partidas disputadas.

Atlético Novo Horizonte e Clube Real Valente – CRV abriram a rodada no Centro de Lazer do Trabalhador (Campão) às 13h30, e terminaram com empate sem gols. O resultado levou o Real Valente à liderança do Grupo B, com quatro pontos. Já o Atlético, que ainda não venceu na competição, chegou ao segundo empate em três partidas e, com dois pontos, divide a terceira posição com o Piauí, que empatou, também por 0 a 0, com o Grêmio Vitória no CE Santa Elisa.

Às 15h, no Campão, o Santa Cruz venceu o Schakttar por 1 a 0, com gol de Douglas Timóteo. A derrota jogou o Schakttar para a lanterna do Grupo A, com um ponto, enquanto que o Santa Cruz foi a três pontos e divide a ponta da tabela com Amigos São José e União Baiano, que empatou em 3 a 3 com o Maranhão, jogando no CE Santa Elisa, no mesmo horário.

Everton de Souza (duas vezes) e Evandro Xavier fizeram os gols do União Baiano. Rodolfo Ferreira, José de Araújo e Claudemir Bento marcaram pelo Maranhão.

Próxima rodada tem mais quatro jogos no domingo (24)

A quarta rodada da primeira divisão do Amador é já no domingo (24), com quatro partidas no CE Santa Elisa. Às 8h45, Amigos São José e Schakttar Itupeva abrem a rodada. Em seguida, às 10h15, Clube Real Valente – CRV enfrenta o Bom Jardim. No período da tarde, às 13h30, jogam Santa Cruz e Maranhão e, às 15h, encerram a rodada Grêmio Vitória e Atlético Novo Horizonte.

Santa Cruz

Atlético Novo Horizonte