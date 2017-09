Itupevenses conquistam classificação no 20º FRETE

No último sábado (16), foi disputado em Jundiaí a 20ª edição do FRETE – Festival Regional Especial de Tênis, e vários itupevenses do PEPT – Projeto Esporte Para Todos conquistaram classificação para disputar uma vaga para o Estadual das Olimpíadas Especiais Brasil.

O evento reuniu cerca de quarenta atletas com deficiência intelectual de Jundiaí, Itupeva e Mogi das Cruzes no Bolão, em Jundiaí. Ao todo, dezoito atletas itupevenses entraram em quadra, com quatro deles terminando em primeiro lugar e conquistando a classificação para concorrer a uma vaga para o Estadual: William Camilo, Ana Júlia Correa, Matheus Gabriel Silva (que já esteve no Panamá representando o país com a Delegação Brasileira esse ano) e Adilson Silva.

A professora da secretaria de Esportes e Lazer, Jane Bergantin, criadora do PEPT e à frente do Projeto na Prefeitura de Itupeva, com auxílio da professora Alessandra Gilioli, ficou satisfeita com o rendimento dos atletas, mesmo com a ausência de alguns deles no festival.

“O Festival, que já existe há vinte anos, foi montado de acordo com os padrões da Special Olympics, que é um movimento internacional de esportes para pessoas com deficiência intelectual”, explicou a professora de educação física e coordenadora de tênis do PEAMA, Maria Teresa Leitão.

Também participaram do Festival Sineone Arruda Souza (não terminou), Beatriz Pinheiro Araújo (3º), Roseli Marconato (4º), Leandro Henrique da Silva (3º), Paulo Henrique Pontes (4º), Lucas Gabriel Bittencourt (2º), Murilo de Melo (5º), Marcus Vinícius Trevizani (4º), Andrea Jinnai (3º), Gabriel Pereira Almeida (2º), Gustavo Gomes Machado (3º), Elton Valerio (3º), Luiz Fernando Nascimento (3º) e Francisco Marques Souza (2º).

No próximo sábado (23), será disputada uma nova etapa, também no Bolão em Jundiaí, dessa vez em dupla unificada, composta por um atleta com deficiência intelectual e outro não.

A Special Olympics conta com mais de 5 milhões de atletas com deficiência intelectual em 22 modalidades esportivas em 180 países. Em novembro, Jundiaí sedia os Jogos Estaduais da Special Olympics, com cerca de 300 atletas de todo o Estado já confirmados para disputa nas modalidades de atletismo, natação, bocha, tênis de mesa, tênis de campo, ginástica rítmica e águas abertas.