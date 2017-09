Prefeitura promove campanha de travessia segura

O vendedor Carlos Zanquini foi surpreendido na manhã desta segunda-feira (18) com uma abordagem diferente, na esquina da avenida Brasil com a rua Vereador José Poli. Ele recebeu orientações da importância de se usar a faixa de pedestres e como garantir a segurança no trânsito. A campanha realizada pela Prefeitura de Itupeva reuniu a Guarda Civil Municipal, agentes de trânsito e funcionários da Secretaria de Mobilidade Urbana e Meio Ambiente.

“Essas ações servem de alerta para nós, pedestres, e também para os motoristas. Precisamos estar atentos no trânsito e respeitar uns aos outros, só assim começaremos um trabalho de educação nas vias públicas”, comentou Zanquini.

O aposentado José Roque Tonoli também aprovou a iniciativa. “A campanha é bom em todos os sentidos, precisamos nos conscientizar sobre sinalizações. O respeito com as pessoas é muito importante no trânsito, precisamos parar de viver como se fossemos inimigos, quando estamos dirigindo ou atravessando as vias”.

Desde o início deste ano, a secretaria tem focado em diversas ações de conscientização e os resultados confirmam a eficácia do trabalho proposto. De janeiro a julho deste ano, os acidentes caíram 12%; atropelamentos 55% e o número de vítimas em acidentes de trânsito caiu 64%. Isso em comparação com o mesmo período de 2016, segundo dados estatísticos da pasta.

“Precisamos conscientizar a população, pois trânsito seguro é sinônimo de educação. Com essas ações, estamos procurando baixar ainda mais os índices de acidentes em Itupeva”, declarou Renato Gonçalves, secretário de Mobilidade Urbana Meio Ambiente.

A Campanha de Travessia na Faixa de Pedestres é um trabalho integrado, que conta também com a participação da Guarda Civil Municipal (GCM) e Polícia Militar. Panfletos foram distribuídos e as faixas com frases de prevenção chamaram a atenção de quem passou pelo local.

“Isso mostra que estamos trabalhando unidos, o nosso foco é a sociedade, ajudando a melhorar a segurança no trânsito da cidade”, destacou o GCM Nogueira.

“O trabalho em conjunto só ajuda a sociedade de um município, também ressalto a importância dessa campanha, trânsito seguro é um trânsito sem acidente, precisamos tornar essa situação rotineira”, comentou o agente de trânsito Altamirando Santo.

A campanha segue até a próxima sexta-feira (22).

Camisetas – O secretário de Mobilidade Urbana e Meio Ambiente, Renato Gonçalves, entregou uma camiseta da campanha ao prefeito Marcão Marchi e ao secretário de Governo, vice-prefeito Alexandre Mustafa.

“O nosso trabalho é colocar a casa em ordem e estamos conseguindo. As campanhas promovidas pela Secretaria de Mobilidade Urbana e Meio Ambiente têm surtido efeito, já conseguimos baixar os índices em menos de um ano, isso mostra que o trabalho é feito com qualidade”, comentou o prefeito.

O secretário também esteve no Fundo Social de Solidariedade, e entregando a camiseta à presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Dani Marchi. A secretária-adjunta de Mobilidade Urbana, Regina Romão, acompanhou as entregas.