Vôlei Adaptado derrapa em rodada do FIMI

A Melhor Idade de Itupeva viajou para a cidade de Salto nesse sábado (16), para mais uma rodada do 3º FIMI – Festival Integrativo da Melhor Idade de vôlei adaptado e não teve bons resultados.

A equipe masculina, que vem evoluindo a cada jogo, ficou muito próxima de conquistar a primeira vitória na competição ao fazer uma partida muito disputada com Cabreúva. O primeiro set se estendeu até os 17 pontos, com Cabreúva fechando por 17 x 16. Itupeva reagiu e venceu o segundo set, por 15 x 13. A partida foi para o tie break e os itupevenses acabaram superados por 15 x 10, e 2 a 1 no resultado final. No segundo confronto de Itupeva, o time não conseguiu segurar Elias Fausto e perdeu por 2 a 0, parciais de 15 x 7 e 15 x 8.

A equipe feminina, que vinha de duas boas vitórias na rodada anterior, enfrentou a forte ViVa (um combinado entre Vinhedo e Valinhos) e também acabou derrotada pelas líderes do Festival até aqui. 2 sets a 0, com parciais de 15 x 9 e 15 x 10.

Essa foi a quinta etapa do FIMI e ainda não há data ou local confirmado para a próxima rodada, que será disputada em outubro.

O FIMI é uma competição regional de vôlei adaptado que reúne, além de Itupeva, Cabreúva, Elias Fausto, Itu, Salto e ViVa. A competição tem várias etapas, com os times somando pontos até o encerramento, quando será definido o grande campeão. Elias Fausto, Itupeva, Salto e Itu sediaram as etapas anteriores.

As duas equipes estão sob a responsabilidade dos professores de vôlei da secretaria de Esportes e Lazer, Adriana Arista e José Geraldo Ramos, o China, que acompanhou os times nessa rodada.