Alunos do PEPT participam de Festival de Natação

Cinco alunos do PEPT – Projeto Esporte Para Todos de Itupeva estiveram em Vinhedo na última segunda-feira (18) para participar do Festival Especial de Natação.

Acompanhados pelas professoras da secretaria de Esportes e Lazer, Jane Bergantin e Alessandra Gilioli, as crianças participaram do Festival na categoria de natação adaptada, que é realizada com auxílio de professor e material e, por conta disso, não entra na classificação de seletiva para os Jogos Estaduais da Special Olympics, que também foi realizada durante o evento.

Os Jogos Estaduais serão disputados em novembro, em Jundiaí, e até o momento cerca de 300 atletas já se classificaram para disputar uma vaga nos Jogos. Vários itupevenses conseguiram se classificar nas seletivas até o momento e também disputam uma vaga pela região.

O PEPT foi implantado na cidade pela professora Jane Bergantin. O projeto conta com cerca de 80 alunos inscritos nas modalidades de atletismo, natação, tênis, bocha e ciclismo, e a professora Jane conta com o auxílio da professora Alessandra Gilioli e, mais recentemente, também do estagiário Gustavo Rodrigues, em aulas que são realizadas no Parque da Cidade, na academia Kim Tênis e no S.B.R.I.

Alguns desses alunos participam de competições e já tiveram conquistas, como Ricardo Novais, que vem se destacando em provas de atletismo; e os tenistas Matheus e Francisco, que integraram a Delegação Brasileira nos Jogos Latino-Americanos das Olimpíadas Especiais disputados no Panamá, em abril, e retornaram ao país com medalhas.