Animais são vacinados nos Jardins Cristiane e Guiomar

A Prefeitura de Itupeva continua os trabalhos da campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos. O posto itinerante esteve nesta terça-feira (19) na Avenida Emílio Chechinato, e atendeu moradores do Jardim Cristiane e Jardim Guiomar. Mais de 100 animais foram vacinados no período da manhã.

“Hoje foi um dia mais tranquilo em relação aos outros, até porque os atendimentos anteriores foram em bairros próximos, mas podemos dizer que alcançamos um numero esperado”, disse a veterinária, Letícia Costa. “Muitas pessoas pedem para levar a vacina para casa, porém existem normas que não podemos fornecer o produto, principalmente por causa da temperatura da vacina, e a falta do acompanhamento de um profissional”, completou a veterinária.

Embora, nos dias de hoje, a raiva seja uma doença controlada, ela ainda é uma grande preocupação para todos. Incurável nos animais e fatal em praticamente 100% dos casos, a doença pode afetar os seres humanos, sendo que a vacina antirrábica é a única forma de prevenção.

“Pra mim é uma ótima ação do poder público, precisamos cuidar dos animais, muitos deles fazem parte da família, meu cachorro cuido da saúde dele como se fosse meu filho”, disse Dirceu da Silva, dono do cão Rati.

“Precisamos cuidar dos nossos animais de estimação com muito carinho, é como o ser humano, se não se previne fica doente”, falou Luis Carlos Ramos, dono de três cachorros, Negão, Fred e Shaolin.

A campanha continua nesta quarta-feira (20) no Bairro Terra Brasilis, no cruzamento da rua Cleide Oliveira com a rua Sebastião Deonísio, atendendo das 8h30 às 13h30.

Confira os locais e datas das próximas ações em setembro:

21/09 – Bairro da Chave – Avenida Francisco Nakasato – Ao lado da Igreja São Roque da Chave

22/09 – Portal Santa Fé / Jardim Boa Esperança – Rua José Virillo – Ao lado da E.E. Padre José de Anchieta

25/09 – Residencial Pacaembu I – Praça da Rua Jovino B. Teixeira

26/09 – Jardim Ana Luiza – Espaço verde que dá fundos com o supermercado Monte Serrat

27/09 – Vila Independência – Rua Augusto Gonçalves – Próximo da Creche Nossa Senhora de Lourdes

28/09 – Bairro Santo Antônio I e II – Rua São Sebastião, nº 265 – Próximo da Emefei José Leme Do Prado Filho

29/09 – Jardim Brasil – Rua Arnaldo Zumstein – Próximo ao acesso para o Bairro Santo Antônio II

Cronograma do mês de outubro:

02/10 – Parque das Laranjeiras – Avenida Brasil – Próximo da Imobiliária Prisma

03/10 – Jardim Europa – Ao lado do Hospital Nossa Senhora Aparecida

04/10 – Jardim Santa Isabel e Residencial dos Lagos – Ao lado da portaria do Condomínio

05/10 – Residencial Morro Alto – Próximo da portaria do Condomínio

06/10 – Guacuri – Ao lado da UBS do bairro – Rua Indaiá, nº 45

09/10 – Santa Elisa – Ao lado da UBS do bairro – Rodovia Mário Tonoli, nº 8977

10/10 – Horizonte Azul – Próximo da portaria I e II

11/10 – Jardim Tuiuti - Rua Hermenegildo Baston, s/n – Ao lado do CCI

16/10 – Jardim Pérola e Morada do Sol – Rua. Alcio B. da Silva – Ao lado do parque

17/10 – Jardim Primavera – Rua. Eliseu Izzo – Ao lado do parquinho

18/10 – Jardim Nova Itupeva – Rua Moacir Lourençon

19/10 – Jardim São Vicente – Rua Professora Deolinda Silveira Camargo, 300 – Ao lado do Ginásio de Esportes

20/10 – Residencial São José e Arco Íris – Rua 21 de Março, 304 – Próximo ao Pum do Hélio

23/10 – Cafezal I e II – Próximo à Escola Pinheiro

24/10 – Cafezal III, IV e Resedás – Final da Rua Alfredo Vaz Cerquinho

25/10 – Jardim Ribeirão II – Ao lado da portaria do condomínio