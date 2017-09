CCI participa da Campanha para o Trânsito Seguro

A campanha de travessia segura organizada pela Prefeitura de Itupeva esteve nesta terça-feira (19) no cruzamento da rua Jundiaí com a avenida Brasil. O trabalho totalmente educativo é realizado pela Secretaria de Mobilidade Urbana e Meio Ambiente.

A ação contou com a participação de agentes de trânsito, Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Militar e mais de 20 pessoas do CCI (Centro de Convivência do Idoso). “A ação vem reforçar uma cultura que o itupevense está buscando para melhorar o trânsito no município. Precisamos tornar isso rotineiro nas vias da cidade”, destacou o agente de trânsito Luciano Donati.

“Sinalização salva a vida e se não respeitarmos isso o trânsito nunca irá melhorar. Precisamos nos conscientizar disso e respeitar o código de trânsito”, comentou o cabo Coelho, da PM.

Os integrantes do CCI deram um show à parte, com frases e orientações para pedestres e motoristas. “Mais uma vez eles concordaram em ajudar na campanha de trânsito, abraçaram novamente a ideia e chamaram a atenção de quem estava atravessando fora da faixa”, comentou Cristiane Toledo, professora do CCI.

“Trabalhar a educação no trânsito é primordial neste momento, precisamos respeitar as leis de trânsito e principalmente o próximo”, falou o professor, Mauro Levine.

Atenção – A ação educativa permaneceu por uma hora no cruzamento, tempo suficiente para registrar pessoas caminhando fora da faixa de pedestre, motoristas sem o cinto de segurança e falando ao telefone celular, veículos parados em cima da faixa e ciclistas na contramão de direção.

A campanha continua nesta quarta-feira (20) na avenida dos Emancipadores, das 11h30 às 12h30.