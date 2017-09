Incêndio encurrala o Cristo Redentor

Um incêndio que começou na tarde desta terça-feira (19), na serra conhecida como ‘Pedreira’, em Itupeva, vem consumindo boa parte da mata nativa. Praticamente toda a vegetação localizada no entorno da imagem do Cristo Redentor foi queimada. O fogo chegou a poucos metros da estátua, que só não queimou porque no platô onde fica localizada existe uma espécie de aceiro (desbaste de um terreno para impedir propagação de incêndios).

Com extensa área já consumida, vários focos ainda queimam o pouco que restou da vegetação.

Nas redes sociais, várias postagens demonstram reclamações, problemas causados pela fumaça, bem como preocupação com o meio ambiente.

Célia Salvador postou em seu perfil “Pelo amor de Deus, alguém pede ajuda do Corpo de Bombeiros de Jundiaí para ajudar apagar o fogo perto do Cristo, pelo amor de Deus”.

Já Sandro Oliveira, que mora nas proximidades da área incendiada, disse que tem passado momentos terríveis. “Chega à noite fica sufocante. Os ventiladores ficam ligados, já joguei água na casa por causa das crianças, pois eu tenho crianças aqui e a falta de ar está terrível”.

Claudia Paes, moradora do Jardim Arco Íris, postou um pedido de ajuda. “Peço pra que alguém tome uma providência urgente, porque não dá pra aguentar essa fumaça que nos impede até de dormir à noite”.

Segundo informações, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi até a serra no final da tarde e combateu as chamas naquele momento, porém, o fogo voltou e continua a queimar a mata.

Incêndio em outras matas



Há alguns dias moradores e trabalhadores de vários bairros de Itupeva estão sendo obrigados a conviver com a fumaça. O problema chega em uma época complicada do ano, já que a umidade relativa do ar está baixa devido a um período mais seco, o que por si só já seria prejudicial à saúde da população. Focos registrados diariamente em diversas mata da cidade, principalmente no Parque dos Cafezais e região do bairro São José (Pedreira), tem agravado a situação, principalmente das crianças e idosos.

O fogo já consumiu grande parte da vegetação do local

