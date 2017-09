Nova lotérica é inaugurada em Itupeva

Com direito a muitos fogos, foi inaugurado em Itupeva, na manhã desta terça-feira (19), o novo posto correspondente lotérico da Caixa Econômica Federal. A festividade contou com a presença de diversas autoridades municipais, entre eles o prefeito Marcão Marchi, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Dani Marchi, o vice-prefeito Alexandre Mustafa, secretários e vereadores municipais.

“Estou muito feliz por poder ver mais este serviço sendo oferecido à população itupevense. Era uma reivindicação antiga e tivemos uma reunião logo em fevereiro, com a superintendência da Caixa Econômica Federal, solicitando uma nova lotérica para a cidade”, destacou o prefeito.

O vice-prefeito, Alexandre Mustafa, disse que a cidade precisava muito desta Lotérica. “A população de Itupeva é quem ganha com a chegada da nova lotérica. Aqui todos poderão fazer pagamentos de suas contas e também arriscar a sorte em um dos jogos oferecidos pela Caixa Econômica. Uma cidade como Itupeva, não podia ficar sem uma agência Lotérica”, disse.

O estabelecimento fica localizado na avenida Itália, número 205, loja 3, no Centro, e já iniciou atendimento ao público. O horário de atendimento é de de segunda a sexta, das 8h30 às 18h, e aos sábados, das 8h30 às 12h30.