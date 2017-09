Palestra trata dos aspectos emocionais

Desde o início do ano, a Prefeitura de Itupeva quer propor para a população uma nova cultura de saúde. Entre os assuntos já debatidos estão hábitos alimentares e os males da vida moderna. No dia 27 de setembro, às 14h, no HTPC será a vez de falar sobre a importância dos aspectos emocionais na saúde.

“Nós queremos que a população entenda que a questão emocional influencia demais no surgimento de doenças. Essa palestra será de extrema importância e todo mundo é bem-vindo”, comentou a secretária de saúde, Lúcia Checchinatto.

A palestra será ministrada pela Dr. Telma Marque e qualquer pessoa pode participar. A entrada é gratuita. O HTPC está localizado na rua Vicente Tartalha, 2-96, no Jardim São Vicente.