1ª turma do Time do Emprego recebe certificados

Os gritos de “vitoriosos” e “sem luta não há vitória” ecoaram na tarde desta quarta-feira (20), no Espaço HTPC, após a entrega dos certificados aos formados da primeira turma do Time do Emprego. Os diplomas foram entregues pelo prefeito Marcão Marchi, que parabenizou os participantes e destacou as ações realizadas a partir deste ano pela Prefeitura para a geração de emprego e renda às famílias itupevenses.

“Com esse curso aprimoramos nossos conhecimentos profissionais, como devemos nos comportar em uma entrevista, elaborar um currículo corretamente. Agora podemos nos desenvolver dentro de uma empresa”, comentou a formanda Naiara Vicentini.

“Acredito que para todos que estão se formando esse curso será um diferencial na procura por emprego”, disse Aline Betiol.

O prefeito lembrou que o curso é gratuito e foi conseguido por meio de uma parceria com a Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho (Sert). Foram oferecidas 25 vagas para orientar profissionalmente aqueles que buscam o primeiro emprego e ajudar a reorganizar a carreira daqueles que querem uma recolocação no mercado ou mudar de emprego.

“Um dos pontos prioritários da nova administração é gerar emprego para a nossa população. Antigamente, dizia-se que nossos munícipes não tinham formação profissional e buscamos resolver isso. Até agora já foram oferecidas mais de mil vagas em cursos profissionalizantes gratuitamente às famílias itupevenses, estamos trazendo novas empresas como a L’Occitane, que vai gerar novos empregos diretos e indiretos. Também criamos 37 novos postos de trabalho ao abrir uma nova feira livre, dando oportunidade a estes empreendedores. Tudo isso é fruto do trabalho sério que estamos fazendo em benefício de todos e fico muito feliz por isso”, ressaltou o prefeito.

Também participaram do evento a presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Dani Marchi, o secretário de Governo, vice-prefeito Alexandre Mustafa, a secretária de Desenvolvimento Social, Aline Alves, a vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Itupeva, Ana Lúcia Tonoli, e os vereadores Ana Paula Marciano, Tatiana Salles e Márcio Gallo.