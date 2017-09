Amador tem mudança de horários para próxima rodada

Dois jogos da rodada deste final de semana do 32º Campeonato de Futebol de Itupeva tiveram mudanças de data e horário – um da primeira divisão e outro da segunda.

As alterações foram realizadas em comum acordo com as equipes envolvidas, para melhor adequação das partidas à tabela. Os demais confrontos já divulgados seguem sem modificação.

Na primeira divisão, o duelo entre Real Valente – CRV e Bom Jardim foi transferido para o dia 24 de outubro (domingo), às 14h30, no Centro de Lazer do Trabalhador, o Campão. O jogo entre Grêmio Vitória e Atlético Novo Horizonte, que seria no CE Santa Elisa também foi transferido para o Campão, às 15h do domingo.

E na divisão de acesso, o jogo entre Caja e Olympiakos neste domingo (24) será realizado às 10h, no CE Santa Elisa (estava marcado anteriormente para as 15h).