Animais são vacinados no Terra Brasilis

Nesta quarta-feira (20) foi dia de vacinar os cães e gatos das proximidades do bairro Terra Brasilis. Até o meio-dia tinham sido vacinados 110 cachorros e 26 gatos. O próximo ponto de vacinação será no bairro da Chave, das 8h30 às 13h30.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o trabalho será realizado de segunda à sexta-feira. Nas áreas urbanas, serão montados pontos fixos em locais estratégicos como UBSs e PSFs. Nas áreas rurais, a equipe fará esta ação visitando casa a casa.

“A gente mora perto do postinho ali no bairro e na terça vi que eles estavam vacinando e já perguntei onde seria a vacinação desta quarta. Temos 3 gatos e 1 cachorro. Dessa vez trouxemos os gatos”, comentou a munícipe Flávia Rafaela.

Confira os locais e datas das próximas ações em setembro:

21/09 – Bairro da Chave – Avenida Francisco Nakasato – Ao lado da Igreja São Roque da Chave

22/09 – Portal Santa Fé / Jardim Boa Esperança – Rua José Virillo – Ao lado da E.E. Padre José de Anchieta

25/09 – Residencial Pacaembu I – Praça da Rua Jovino B. Teixeira

26/09 – Jardim Ana Luiza – Espaço verde que dá fundos com o supermercado Monte Serrat

27/09 – Vila Independência – Rua Augusto Gonçalves – Próximo da Creche Nossa Senhora de Lourdes

28/09 – Bairro Santo Antônio I e II – Rua São Sebastião, nº 265 – Próximo da Emefei José Leme Do Prado Filho

29/09 – Jardim Brasil – Rua Arnaldo Zumstein – Próximo ao acesso para o Bairro Santo Antônio II

Cronograma do mês de outubro:

02/10 – Parque das Laranjeiras – Avenida Brasil – Próximo da Imobiliária Prisma

03/10 – Jardim Europa – Ao lado do Hospital Nossa Senhora Aparecida

04/10 – Jardim Santa Isabel e Residencial dos Lagos – Ao lado da portaria do Condomínio

05/10 – Residencial Morro Alto – Próximo da portaria do Condomínio

06/10 – Guacuri – Ao lado da UBS do bairro – Rua Indaiá, nº 45

09/10 – Santa Elisa – Ao lado da UBS do bairro – Rodovia Mário Tonoli, nº 8977

10/10 – Horizonte Azul – Próximo da portaria I e II

11/10 – Jardim Tuiuti – Rua Hermenegildo Baston, s/n – Ao lado do CCI

16/10 – Jardim Pérola e Morada do Sol – Rua. Alcio B. da Silva – Ao lado do parque

17/10 – Jardim Primavera – Rua. Eliseu Izzo – Ao lado do parquinho

18/10 – Jardim Nova Itupeva – Rua Moacir Lourençon

19/10 – Jardim São Vicente – Rua Professora Deolinda Silveira Camargo, 300 – Ao lado do Ginásio de Esportes

20/10 – Residencial São José e Arco Íris – Rua 21 de Março, 304 – Próximo ao Pum do Hélio

23/10 – Cafezal I e II – Próximo à Escola Pinheiro

24/10 – Cafezal III, IV e Resedás – Final da Rua Alfredo Vaz Cerquinho

25/10 – Jardim Ribeirão II – Ao lado da portaria do condomínio