Blitz da TV TEM Digital estará em Itupeva nesta quinta

O desligamento do sinal analógico está acontecendo gradativamente em todo o país. Em Itupeva e no restante das cidades que são da área de cobertura da TV TEM, a migração terá início no dia 29 de novembro.

Para dar orientações à população itupevense, a Blitz da TV TEM Digital estará na cidade nesta quinta-feira (21), das 9h às 17h, na Avenida Brasil, 180, na praça da Igreja Matriz.

Além das informações repassadas durante a programação, no intuito de ampliar ainda mais a comunicação, a TV TEM adaptou um veículo e o transformou em um cenário.

O carro recebeu monitores de TV de tubo, de LCD e de LED, antenas e lonas com textos e imagens explicativas para facilitar o entendimento da população sobre o assunto. Um técnico e promotoras foram capacitados para explicar o passo a passo da migração.

Segundo o calendário da Seja Digital, entidade responsável por operacionalizar a migração do sinal analógico para o sinal digital da televisão em todo o país, até novembro de 2018 todas as cidades que compõem a TV TEM serão desligadas.