Fogo na Mário Tonolli coloca motoristas em risco

Um incêndio na vegetação às margens da Rodovia Mário Tonolli, principal acesso entre Itupeva e Indaiatuba, colocou em risco o trânsito na rodovia na noite desta quarta-feira (20).

O incêndio foi registrado no limite dos municípios, proximidades do bairro Santa Elisa. As labaredas de fogo ficaram altas, quase atingiram a rede de energia elétrica e estão muito próximas da rodovia, a poucos metros dos veículos.

O tráfego de veículos no local está prejudicado, sendo necessário se afastar das margens devido às chamas, que oferecem riscos aos motoristas.

A equipe de reportagem do Jornal de Itupeva foi até o local. A Polícia alerta os motoristas sobre o alto risco de acidentes no local em virtude da fumaça. A velocidade deve ser reduzida.