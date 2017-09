Formandos do Time do Emprego fazem homenagem

Durante a cerimônia de entrega dos certificados do programa Time do Emprego, nesta quarta-feira (20), no Espaço HTPC, os formandos fizeram questão de homenagear o prefeito Marcão Marchi, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Dani Marchi, e os servidores públicos Ivany Megiato, Eduardo Lungov e Caroline Palamarczuk, que orientaram os alunos durante o curso.

A aluna Ana Lúcia de Oliveira foi a responsável por pedir a palavra para agradecer a todos, que emocionou os funcionários – chamados de ‘facilitadores’ no curso. “Foi gratificante, tivemos a oportunidade de contribuir na qualificação profissional deles e também numa possível inserção no mercado de trabalho. Ficamos emocionados com a homenagem”, declarou Caroline.

O aluno José Marcone entregou um presente personalizado do Time do Emprego ao prefeito e à presidente do Fundo Social. “É uma lembrança para ficar marcado tudo que passamos, porque foram momentos gratificantes”, disse Marcone.

Para a secretária de Desenvolvimento Social, Aline Alves, esse programa mostra que nunca é tarde para recomeçar. “Na vida não temos como mudar o que passou, mas podemos decidir a qualquer momento iniciar um futuro diferente”.

Legislativo - Representando a Câmara Municipal na mesa de autoridades, a vereadora Ana Paula Marciano enalteceu a ação. “Com a formação, eles estão capacitados para entrar no mercado de trabalho. Tenho certeza que as novas empresas do município olharão de uma maneira diferente para esses formandos”.