Semana Nacional do Trânsito escolhe tema para Itupeva

Desde segunda-feira (18) uma campanha de mobilização nacional acontece para tornar o trânsito mais seguro. Em Itupeva, a travessia segura de pedestres foi escolhida depois de análise técnica, feita com base na Estatística de Acidentalidade no Trânsito. O trabalho foi realizado pela Secretaria de Mobilidade Urbana e Meio Ambiente com base nos boletins de ocorrência registrados pela Polícia Militar.

Nesta quarta-feira (20), os agentes de trânsito estiveram nas avenidas Emancipadores do Município e Brasil, entregando panfletos e orientando os pedestres. Eles contaram com o apoio do Comped (Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência) e da Guarda Civil Municipal.

“O aumento do número de atropelamentos de 2015 para 2016 fez com que escolhêssemos este tema. Distribuímos panfletos e conscientizamos os pedestres e motoristas que a atenção deve ser máxima no trânsito”, comentou Regina Romão, secretária-adjunta de Mobilidade Urbana.

“É importante conscientizar sobre o uso da faixa de segurança, tanto para os motoristas quanto para os pedestres. Eles precisam entender que idosos e deficientes têm dificuldade para atravessar a faixa, por isso é preciso compreensão no trânsito”, afirmou Dayane Valle Bandeira, presidente do Comped.