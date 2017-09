Escolas e creches promovem ação no Dia da Árvore

Para comemorar o Dia da Árvore, que é celebrado sempre no dia 21 de setembro, todas as escolas e creches da rede municipal de ensino promoveram o plantio de diversas árvores. Isso é fruto de uma parceria entre as secretarias de Educação e Cultura, Mobilidade Urbana e Meio Ambiente e Defesa Civil, além do Corpo de Bombeiros.

“Fazendo com que as crianças cuidem e se preocupem com o meio ambiente, estaremos cuidando do futuro de todos nós”, comentou o prefeito Marcão Marchi.

Ação – Na Emefei Jardim Vitória, logo pela manhã, todos os alunos, professores e servidores participaram da ação. O secretário de Educação e Cultura, Fábio José de Andrade, esteve na unidade escolar para acompanhar diretamente o trabalho educacional.

“Diversas crianças puderam participar do plantio de diferentes árvores e para muitas foi a primeira oportunidade dessa vivência”, comentou o secretário.