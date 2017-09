Itupeva é a 1ª na certificação do uso consciente de energia

O município de Itupeva foi certificado como a primeira cidade do Estado a certificar educadores sobre uso consciente de energia elétrica

Pelo menos 150 professores da rede municipal de ensino receberam certificados de conclusão do curso de formação sobre uso eficiente e seguro da energia elétrica. As aulas são uma parceria entre a Prefeitura de Itupeva e a empresa CPFL (Companhia Piratininga de Força e Luz). Os diplomas foram entregues pelo prefeito Marcão Marchi, quarta-feira (20) à noite, no Espaço HTPC.

De acordo com Célio Ayres Carvalho, diretor da empresa Datte – Tecnologias Avançadas em Gestão (parceira do programa), Itupeva é a primeira cidade do Estado a concluir o curso nesta edição. Tudo o que os educadores aprenderam será transmitido aos alunos do segundo ao nono ano do ensino fundamental.

“Sem professor, o ser humano não é nada. São vocês que nos ensinam desde pequenos, que nos ajudam a escolher qual caminho podemos seguir profissionalmente. Parabenizo todos os educadores que tiveram essa vontade de aprender mais. Vocês são uma das riquezas da nossa cidade”, destacou o prefeito.

Aprovado – Os professores aprovaram a iniciativa. “É um projeto para conscientizar futuras gerações, não só na economia de energia como também na revitalização, reciclagem e todos os bens necessários à vida”, comentou o educador Rafael Maciel.

“Eu aprendi a respeitar a CPFL pelo trabalho com as crianças. É muito educativo e faz com que o adulto pare para pensar, reconhecendo que está fazendo muita coisa errada”, ressaltou a professora Maria Regina Miliani.

O diretor da Datte agradeceu o empenho de todos, especialmente do prefeito Marcão Marchi por permitir a realização do programa. “Dedicamos todo o trabalho aos educadores, pois são mais que merecedores”, lembrou Célio Ayres Carvalho.

O que é – O programa educacional “CPFL nas Escolas” tem a missão de realizar cursos de formação permanente para educadores de escolas públicas municipais existentes na área de concessão da CPFL (Paulista e Piratininga). As aulas são presenciais e online, com duração de 60 horas.

O evento também contou o secretário de Governo, vice-prefeito Alexandre Mustafa, o secretário de Educação e Cultura, Fábio José Andrade, a secretária-adjunta de Educação e Cultura, Valdirene Pavan, e a supervisora de Planejamento e Gestão, Maria Eugênia.