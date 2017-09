Prefeito busca novos cursos profissionalizantes

O prefeito Marcão Marchi e a presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Dani Marchi, não medem esforços para conquistar novos cursos profissionalizantes para as famílias itupevenses.

A novidade é a assinatura do protocolo de intenção com a Escola da Beleza, programa do Governo do Estado que trará qualificação profissional e opção de fonte de renda. A assinatura foi feita terça-feira (19), em Limeira, com a presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado, primeira-dama Lu Alckmin.

“Só neste ano já conseguimos trazer para Itupeva diversos cursos profissionalizantes, totalizando mais de mil vagas oferecidas. Agora, com a assinatura deste convênio, podemos dar mais oportunidades para pessoas interessadas em um novo emprego, abrir um negócio ou complementar a renda familiar”, comentou o prefeito Marcão Marchi.

O curso prospectado para Itupeva é o de auxiliar de cabeleireiro. Agora, uma profissional receberá formação e será avaliada em diversos quesitos. Este processo será fundamental para o andamento da vinda do curso para o município.