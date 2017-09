Prefeitura comemora Dia da Árvore com plantio de 200 mudas

O Dia da Árvore foi comemorado em Itupeva, nesta quinta-feira (21), com o plantio de mais de 200 mudas. Logo pela manhã, o prefeito Marcão Marchi esteve no setor de Fauna e Bem-Estar Animal para participar da ação, organizada pela Secretaria de Mobilidade Urbana e Meio Ambiente.

“Hoje estamos cumprindo mais um compromisso assumido com a população, que é o de garantir a preservação do meio ambiente. Enquanto muitos desmatam e fazem queimadas, nós estamos trabalhando para salvar nossa natureza”, disse o prefeito.

Foram plantadas mudas de Ipê Roxo, Pau Brasil, Quaresmeira, Pitangueira e Acerola. “O prefeito sempre nos orientou a buscar e fazer o melhor para a cidade e este é apenas o começo. Estamos plantando mais de 200 árvores e vamos deixar Itupeva cada vez mais verde”, comentou Renato Gonçalves, secretário de Mobilidade Urbana e Meio Ambiente.

“Estou me sentindo muito feliz, pois vivemos em um mundo que se autoriza o desmatamento e aqui em Itupeva vamos no caminho certo, ou seja, plantando árvores”, comentou o subtenente Tenório, do Corpo de Bombeiros.

“Sou muito grata por poder participar deste plantio. Nunca imaginei que poderia plantar uma árvore, sempre vejo cortando. Estou emocionada”, disse Kyoko Goyogi, que representou a sociedade civil.

“É sempre importante esse relacionamento com o meio ambiente, principalmente em uma época que estão sacrificando o nosso verde. Torço para que seja um ato contínuo no município”, ressaltou Denise Soares, secretária do Comdema.

Mais ações – Durante todo o dia também foram plantadas árvores na sede do Corpo de Bombeiros de Itupeva e em unidades de ensino da rede municipal.

Participaram do ato o secretário de Governo, vice-prefeito Alexandre Mustafa, a secretária de Desenvolvimento Social, Aline Alves, membros do Comdema (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente), Corpo de Bombeiros e os vereadores Valdir Ceará, Osvando Santos e Salvador Philomeno.