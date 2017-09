Dia da Árvore e início da Primavera com exemplos de cuidados ambientais

No dia 21 de setembro foi comemorado o Dia da Árvore e no dia 22 marcou o início da estação da Primavera.

Em tempos de especulação imobiliária e muita degradação ambiental, Itupeva está contemplada com dois exemplos de preservação e cuidados ambientais.

O primeiro deles é sobre o reflorestamento de uma área no entorno de uma indústria do distrito industrial, que desenvolveu a opção de plantio de mudas de arvores nativas, e no segundo ano de plantio, seguindo a aplicação da Portaria CRBN 91/2015 e o Artigo SMA 32/2014 já apresenta 77 % de fechamento da copa da área aberta.

No segundo exemplo há em execução um projeto de substituição de eucaliptos – espécie exótica, por mudas de arvores nativas. A substituição completa abrange o plantio de 6 mil arvores, que por sua localização formará um parque protegido, com nascentes, fauna e sustentabilidade.

A iniciativa de substituição de espécie exótica por mudas de arvores nativa da Mata Atlântica, é do empresário proprietário da área. Ambos os projetos estão localizados no Bairro da Mina, e estão sob a supervisão do engenheiro agrônomo Orlando Paggiaro.

Ainda como boa noticia de recuperação preservacionista, no dia 21 a Secretaria de Mobilidade e Meio Ambiente promoveu o plantio de 160 mudas de arvores nativas em espaços públicos como escolas, área de zoonoses e outros.

A previsão é de que em parceria com a iniciativa privada até o fim do ano serão plantadas 10 mil mudas, mas a parceria contempla ainda a doação de outras 90 mil mudas.

Também Organizações Não Governamentais em parceria com Sociedades Amigos de Bairros têm projetos de educação ambiental e consciência para a preservação do Meio Ambiente. É isso!

Reinaldo Oliveira